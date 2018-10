Soundcheck Playlist: 10.21.2018

9PM

SLUMBERJACK "Daggers"

METRIC “Now or Never Now”

COIN “Simple Romance”

DANGERMAKER “Pressure” LOCAL

THE REGRETTES “California Friends”

MO feat. FOSTER THE PEOPLE “Blur”

CAYUCAS “Jessica WJ”

THE INTERRUPTERS “Title Holder”

STICKUP KID “You Were All Mine” LOCAL

SYML “Clean Eyes”

BILLIE ELLISH “When the Party’s Over”

JUKEBOX THE GHOST “Fred Astaire”

HOUSES “Fast Talk”

ALEXA MELO “Hollow” LOCAL

CAPTAIN KIDD “Wild”

SHARON VAN ETTEN “Comeback Kid”

10PM

DREAMERS “Black & White”

THE Y AXES “Empty Spaces” LOCAL

CUB SPORT “Sometimes”

JAGWAR TWIN “Loser”

TOM MORELLO + PORTUGAL. THE MAN “Every Step I Take”

THE WOMBATS “Bee Sting”

AWOLNATION ft ELOHIM “Table For One”

EMILY AFTON “Back In San Francisco” LOCAL

ROBERT DELONG “Revolutionary”

THE STORY SO FAR “Take Me As You Please” LOCAL

ODESZA “Loyal”

RUFUS DU SOL “Underwater”

WILD NOTHING ‘Letting Go”

LOVESICK “Medusa”

11PM

BASEMENT “Disconnect”

BIG DATA “Monster”

HOLY GHOST “Anxious”

HALF THE ANIMAL “Magic”

YOUNG THE GIANT “Superposition”

PALAYE ROYALE “You’ll Be Fine”

VVERVVOLF “Sugar & Spice” LOCAL

FIDLAR “Can’t You See”

SWMRS “Berkeley’s On Fire” LOCAL

GHOST & THE CITY “Steady Trippin” LOCAL

ROOSEVELT “Under the Sun”

GANG OF YOUTHS “Let Me Down Easy”

ROYAL TEETH “Never Gonna Quit”

WINNETKA BOWLING LEAGUE “On The 5”

GEOGRAPHER “Wake You Up” LOCAL​