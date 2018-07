Outside Lands Announces Set Times

Outside Lands has released their single-day set times for this year's 3-day festival.

Tickets for the festival are still available at sfoutsidelands.com/passes.

Friday, August 10:

Lands End Stage

Mikky Ekko 12:00 - 12:40

Quinn XCII 1:05 - 1:50

LAUV 2:20 - 3:05

Billie Eilish 3:35 - 4:25

N.E.R.D 4:55 - 5:55

Odesza 6:25 - 7:40

The Weeknd 8:25 - 9:55

Sutro Stage

Nick Mulvey 12:15 - 1:00

Dermot Kennedy 1:30 - 2:15

Margo Price 2:45 - 3:30

Rex Orange County 4:00 - 4:50

Chicano Batman 5:20 - 6:10

THE GROWLERS 6:40 - 7:30

Mac Demarco 8:00 - 9:10

Twin Peaks

Shannon and the Clams 12:40 - 1:20

The Mountain Goats 2:05 - 2:55

Perfume Genius 3:40 - 4:30

Carly Rae Jepsen 5:15 - 6:05

Father John Misty 6:50 - 7:50

Beck 8:40 - 9:55

Panhandle Stage

Sweet Plot 12:00 - 12:40

Sasha Sloan 1:20 - 2:00

Olivia O’Brien 2:55 - 3:35

Caleborate 4:30 - 5:10

Lucy Dacus 6:05 - 6:45

ELOHIM 7:50 - 8:35

Click here for the interactive schedule.

Saturday, August 11:

Lands End Stage

Gang Of Youths 12:00 - 12:40

Pale Waves 1:05 - 1:50

Lizzo 2:20 - 3:05

Broken Social Scene 3:35 - 4:25

CHVRCHES 4:55 - 5:55

Bon Iver 6:25 - 7:40

Florence + the Machine 8:25 - 9:55

Sutro Stage

Kikagaku Moyo 12:00 - 12:40

Amen Dunes 1:05 - 1:50

Cuco 2:20 - 3:05

Poolside 3:35 - 4:20

BIG GIGANTIC 4:45 - 5:45

TYCHO 6:15 - 7:05

Jamie XX 7:35 - 8:50

Twin Peaks

Jessie Reyez 12:40 - 1:25

Smokepurpp 2:10 - 3:00

Daniel Caesar 3:45 - 4:35

SOB x RBE 5:20 - 6:10

Illenium 6:50 - 7:50

Future 8:40 - 9:55

Panhandle Stage

Jack Harlow 12:00 - 12:40

Freya Ridings 1:25 - 2:05

Knox Fortune 3:00 - 3:40

Gogo Penguin 4:35 - 5:15

Whethan 6:10 - 6:50

GOLDLINK 7:50 - 8:35

Click here for the interactive schedule.​

Sunday, August 12:

Lands End Stage

AJNA 12:00 - 12:25

Durand Jones & The Indications 12:45 - 1:30

RAINBOW KITTEN SURPRISE 2:00 - 2:50

BØRNS 3:20 - 4:10

Janelle Monáe 4:40 - 5:40

Portugal. The Man 6:10 - 7:20

Janet Jackson 8:05 - 9:35

Sutro Stage

Hobo Johnson & the LoveMakers 1:10 - 1:55

Bahamas 2:25 - 3:10

Sabrina Claudio 3:40 - 4:25

LP 4:55 - 5:45

Tash Sultana 6:15 - 7:05

James Blake 7:35 - 8:45

Twin Peaks

Kailee Morgue 12:40 - 1:20

Kelela 2:00 - 2:45

Gryffin 3:30 - 4:20

THE INTERNET 5:05 - 5:55

Chromeo 6:40 - 7:35

DJ Snake 8:20 - 9:35

Panhandle Stage

Dick Stusso 12:00 - 12:40

Hot Flash Heat Wave 1:20 - 2:00

AQUILO 2:45 - 3:25

Monophonics 4:20 - 5:00

Saba 5:55 - 6:35​

Claptone 7:35 - 8:20

Click here for the interactive schedule.