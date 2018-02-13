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CLUSTERFEST – The Comedy and Music Festival is back! June 1, 2 and 3 at Civic Center Plaza & Bill Graham Civic Auditorium in San Francisco – Presented by Comedy Central.

CHECK OUT THE 2018 LINEUP

AMY SCHUMER
JON STEWART
THE LONELY ISLAND
TREVOR NOAH
JIM JEFFRIES
DAVID CROSS
MICHAEL CHE
MARIA BAMFORD
REGGIE WATTS
KYLE MOONIE
NATHAN FIELDER
TIFFANY HADDISH
THIRD EYE BLIND
SALT N PEPA

AND MUCH MORE!

CLUSTERFEST 3-DAY TICKETS ARE ON SALE NOW. JUMP ON GETTING YOURS BEFORE THEY’RE GONE! www.clusterfest.com

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